Нидерланды готовы принимать российских уклонистов

Так, госсекретарь по убежищу и миграции Нидерландов Эрик Ван дер Бург заявил, что приехавшие в страну граждане россии , чтобы не идти на войну с Украиной, "точно не будут" высланы обратно.

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Вместе с тем еще в начале лета чиновник Нидерландов говорил, что российским мужчинам призывного возраста, которые хотят избежать мобилизации, разрешат остаться в стране по крайней мере до конца 2022 года.

Ключевой вопрос состоит в том, что происходит, когда их отправить обратно: принимают ли их с распростертыми объятиями, или им грозит опасность,

– добавил Ван дер Бург.