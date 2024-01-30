Политики считают, что украинцы могут вернуться в западные области Украины. Предложение коллег подвергли критике другие депутаты парламента Нидерландов. О политической дискуссии вокруг вопроса украинских беженцев – далее в материале.

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Что предлагают нидерландские политики

Около 100 тысяч граждан Украины находятся под временной защитой в Нидерландах.

Обсуждение вопроса о возвращении украинцев инициировали депутаты одной из крупнейших политических партий Нидерландов BBB (Фермерско-гражданское движение). Они озвучили предложение при обсуждении правительственного бюджета для финансирования беженцев.

Мы не можем принять всех. Запад Украины кажется мне относительно стабильным. Можно ли там безопасно размещать украинцев?

– поинтересовалась депутат от BBB Мона Кейзер у госсекретаря по вопросам убежища и миграции Нидерландов Эрика ван дер Бурга.

Почему такой сценарий не реализуют

Представитель правительства согласился, что политика предоставления убежища действительно различает безопасные и опасные регионы страны.

Но для украинцев действует не политика убежища, а европейская директива о временной защите. Сейчас каждый человек из Украины получает убежище, – подчеркнул Эрик ван дер Бург.

Коллеги по парламенту подвергли критике предложение партии ВВВ. Депутаты от GroenLinks/PvdA напомнили, что ракетные обстрелы достигают и западных регионов Украины.

Та же Мона Кейзер от ВВВ предложила еще одну инициативу: чтобы граждане Украины, которые нашли работу в Нидерландах, самостоятельно оплачивали жилье и медицинское обслуживание. По данным национального статистического агентства CBS, почти половина украинских беженцев в Нидерландах вышли на работу. Многие трудоустроены в сфере торговли общественного питания и транспорта.

Пока украинские беженцы бесплатно могут проживать в муниципальных центрах приема беженцев. Также они получают ежемесячное пособие в сумме от 340 до 380 евро.

Часть беженцев попросили уехать к весне

В Нидерландах попросили уехать беженцев из Украины, не имеющих украинского гражданства. Им разрешили оставаться в стране до 4 марта 2024 года. Далее они должны либо вернуться назад в Украину или в третьи страны.

В Нидерланды переехали около 2 900 человек, которые временно находились на территории Украины во время полномасштабного вторжения. Большинство из них здесь учились или работали. Среди этих беженцев больше всего студентов из Нигерии, Марокко, Танзании и Индии.

Граждане с украинским паспортом могут оставаться в Нидерландах до марта 2025 года.