Посеред пляжу: в Нідерландах відкрили унікальну станцію метро – пейзажні фото
Джерело:RailTech.com
У Роттердамі запустили метро до нової станції, що розташоване прямо на пляжі Гук-ван-Холланд. Вона всього за 40 метрів від води.
У Нідерландах відкрили станцію метро прямо на пляжі
Нова Гілка метро "Hoekse lijn" раніше була залізничним сполученням між Роттердамом та пляжем Гук-ван-Холланд. За останні роки колію перетворили на лінію метро.
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Роботи з переобладнання лінії почалися ще 2017 року, однак проєкт виявився фінансовозатратним, тому затягнувся на роки. Втім, зараз усі незручності для туристів позаду, а літо попереду.
Такий вигляд має станція / Фото з інстаграму @projecthoekselijn
Ми вклали в проєкт значні кошти, і ми тепер маємо перше метро в Європі, яке спускається прямо до пляжу. Це унікально, це величезна перемога,
– сказав представник муніципалітету Вінсент Карреманс.
Архітектори врахували кліматичні особливості – пісок, вітер, сіль та морську воду. За їх словами, все це не повинно нашкодити станції.
В Нідерландах прямо на пляжі відкрили унікальну станцію метро / Фото RailTech.com