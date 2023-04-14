У Нідерландах відкрили станцію метро прямо на пляжі

Нова Гілка метро "Hoekse lijn" раніше була залізничним сполученням між Роттердамом та пляжем Гук-ван-Холланд. За останні роки колію перетворили на лінію метро.

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Роботи з переобладнання лінії почалися ще 2017 року, однак проєкт виявився фінансовозатратним, тому затягнувся на роки. Втім, зараз усі незручності для туристів позаду, а літо попереду.

Такий вигляд має станція / Фото з інстаграму @projecthoekselijn

Ми вклали в проєкт значні кошти, і ми тепер маємо перше метро в Європі, яке спускається прямо до пляжу. Це унікально, це величезна перемога,

– сказав представник муніципалітету Вінсент Карреманс.

Архітектори врахували кліматичні особливості – пісок, вітер, сіль та морську воду. За їх словами, все це не повинно нашкодити станції.

В Нідерландах прямо на пляжі відкрили унікальну станцію метро / Фото RailTech.com​