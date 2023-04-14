В Нидерландах открыли станцию ​​метро прямо на пляже

Новая Ветка метро "Hoekse lijn" ранее была железнодорожным сообщением между Роттердамом и пляжем Гук-ван-Холланд. За последние годы путь превратили в линию метро.

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Работы по переоборудованию линии начались еще в 2017 году, однако проект оказался финансово затратным, поэтому затянулся на годы. Впрочем, сейчас все неудобства туристам позади, а лето впереди.

Так выглядит станция / Фото с инстаграмма @projecthoekselijn

Мы вложили в проект значительные средства, и теперь мы имеем первое метро в Европе, которое спускается прямо к пляжу. Это уникально, это огромная победа,

– сказал представитель муниципалитета Винсент Карреманс.

Архитекторы учли климатические особенности – песок, ветер, соль и морскую воду. По их словам, все это не должно навредить станции.

В Нидерландах прямо на пляже открыли уникальную станцию ​​метро / Фото RailTech.com