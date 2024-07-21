"НІ" бронюванню місць на пляжі: на популярному курорті Іспанії запровадили новий штраф

З початком піку літнього сезону пляжі найкращих європейських місць для відпочинку стикаються з проблемами, пов'язаними з їхньою нестачею. Попит на шезлонги та вільне місце на піску є надзвичайно високим, що спонукає туристів вдаватися до радикальних заходів.

Так, курорт Іспанії Кальпе запровадив нові штрафи для таких винахідливих відпочивальників. Що вигадали – далі у матеріалі!

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Яка проблема "бронювання" туристів?

Чимало туристів вдається до практики "резервування" місць у популярних місцях біля басейнів і пляжів – приїжджають раніше, залишають особисті речі на вільних лежаках або на піску, а потім йдуть на тривалий час, щоб повернутися у зручний для них час. Така поведінка викликає розчарування серед інших туристів, які не можуть зайняти місце, поки ці зарезервовані зони залишаються невикористаними годинами.

Крім того, власники пляжних барів повідомили про зменшення кількості клієнтів через таку практику. Як результат, було докладено зусиль, щоб розв'язати цю проблему і відмовити туристів від такої деструктивної поведінки.

На Кальпе нові штрафи за такі "бронювання"

У місті Кальпе на відомому туристичному курорті Коста-Бланка, розташованому в провінції Аліканте на сході Іспанії, відпочивальників застерегли від бронювання місць на пляжах рано-вранці. На тих, хто це зробить, може бути накладено штраф у розмірі 250 євро.



В іспанському Кальпе вирішили боротися з любителями займати заздалегідь місця на пляжі / Фото Unsplash

Таким чином місцева влада сподівається зупинити багаторічну "війну шезлонгів".

Протягом кількох років до міської ради влітку надходили численні скарги на резервування місць на пляжі, оскільки, коли відпочивальники приходили туди в середині ранку, вони виявляли, що ті вже зайняті без присутності власників залишених предметів,

– йдеться в заяві міської ради Кальпе.

Нещодавнім рішенням міської ради було встановлено, що розміщення шезлонгів, крісел, парасольок, рушників та інших пляжних речей заборонено до 9:30 ранку, оскільки це ускладнює прибирання пляжів. У зв'язку з цим будь-які предмети, що перебувають на пляжі до 9:30 ранку, поліція конфіскує і доставить на муніципальний склад.

Влада також дозволила поліції конфісковувати предмети, які допомагають туристам бронювати лежаки на пляжах узбережжя Кальпе, таких як Ареналь-Боль і Плайя-де-ла-Фосса. Предмети, залишені на пляжі без нагляду понад 3 години, теж будуть вилучатися.