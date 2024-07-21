Так, курорт Испании Кальпе ввел новые штрафы для таких изобретательных отдыхающих. Что придумали – далее в материале!

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Какая проблема "бронирования" туристов?

Многие туристы прибегают к практике "резервирования" мест в популярных местах у бассейнов и пляжей – приезжают раньше, оставляют личные вещи на свободных лежаках или на песке, а потом уходят на длительное время, чтобы вернуться в удобное для них время. Такое поведение вызывает разочарование среди других туристов, которые не могут занять место, пока эти зарезервированные зоны остаются неиспользованными часами.

Кроме того, владельцы пляжных баров сообщили об уменьшении количества клиентов из-за такой практики. Как результат, были приложены усилия, чтобы решить эту проблему и отговорить туристов от такого деструктивного поведения.

На Кальпе новые штрафы за такие "бронирования"

В городе Кальпе на известном туристическом курорте Коста-Бланка, расположенном в провинции Аликанте на востоке Испании, отдыхающих предостерегли от бронирования мест на пляжах рано утром. На тех, кто это сделает, может быть наложен штраф в размере 250 евро.



В испанском Кальпе решили бороться с любителями занимать заранее места на пляже / Фото Unsplash

Таким образом местные власти надеются остановить многолетнюю "войну шезлонгов".

В течение нескольких лет в городской совет летом поступали многочисленные жалобы на резервирование мест на пляже, поскольку, когда отдыхающие приходили туда в середине утра, они обнаруживали, что те уже заняты без присутствия владельцев оставленных предметов,

– говорится в заявлении городского совета Кальпе.

Недавним решением городского совета было установлено, что размещение шезлонгов, кресел, зонтиков, полотенец и других пляжных вещей запрещено до 9:30 утра, поскольку это затрудняет уборку пляжей. В связи с этим любые предметы, находящиеся на пляже до 9:30 утра, полиция конфискует и доставит на муниципальный склад.

Власти также разрешили полиции конфисковывать предметы, которые помогают туристам бронировать лежаки на пляжах побережья Кальпе, таких, как Ареналь-Боль и Плайя-де-ла-Фосса. Предметы, оставленные на пляже без присмотра более 3 часов, тоже будут изыматься.