Свого часу у селі Ла-Галісері мешкав дворянин. Він забезпечував робочими місцями 25 сімей. Тривалий час життя у селі текло розмірено та спокійно. Водночас з плином років все змінилося. Люди виїхали, а будівлі занепали.

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Ла-Галісері отримало другий шанс

Шон та Лоллі вирішили переїхати з Великої Британії до Франції. Задля цього вони навіть продали свій особняк.

Ми обрали для переїзду саме Францію, адже завдяки розгалуженій системі маршрутів туди відносно легко добиратися, та й ціни на нерухомість видались нам дуже спокусливими, не кажучи вже про мир та спокій,

– розповідає подружжя.



Шон та Лоллі мають тепер власне село / The Sun

Село Ла-Галісері провело у повному занепаді близько 50 років. Однак Шон та Лоллі не бояться роботи, яка знадобиться, аби повернути населений пункт до життя. Вони вже намагаються залучити туристів. Зокрема, відремонтували декілька кімнат у маєтку дворянина та здають їх в оренду.

Тепер подружжя має власне село. Вони жартують, що шопінг завершився вдало.