В свое время в селе Ла-Галисери жил дворянин. Он обеспечивал рабочими местами 25 семей. Долгое время жизнь в селе текла размеренно и спокойно. В то же время с течением лет все изменилось. Люди выехали, а здания пришли в упадок.

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Ла-Галисери получило второй шанс

Шон и Лолли решили переехать из Великобритании во Францию. Для этого они даже продали свой особняк.

Мы выбрали для переезда именно Францию, ведь благодаря разветвленной системе маршрутов туда относительно легко добираться, и цены на недвижимость показались нам очень соблазнительными, не говоря уже о мире и спокойствии,

– рассказывают супруги.



Шон и Лолли имеют теперь собственную деревню / The Sun

Село Ла-Галисери провело в полном упадке около 50 лет. Однако Шон и Лолли не боятся работы, которая понадобится, чтобы вернуть населенный пункт к жизни. Они уже пытаются привлечь туристов. В частности, отремонтировали несколько комнат в имении дворянина и сдают их в аренду.

Теперь у супругов есть собственное село. Они шутят, что шопинг завершился удачно.