Незабываемый ужин среди рыб

Ужин в подводном тоннеле Ориентариума в Лодзи продлится два часа (с 20:00 до 22:00) и будет включать три блюда. Вы можете выбрать один из трех вариантов: мясной, рыбный и вегетарианский. К столу вы получите бутылку вина. За ужин в необычном формате придется отдать 800 злотых на двоих.

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Ужин в подводном тоннеле Ориентариума / Фото Orientarium ZOO Łódź

К слову! В Ориентариуме обитает более 1300 видов рыб. Среди них есть бородатые акулы и редкая разновидность гитарных акул. Здесь также плавают черноперые акулы и скаты, пятнистые косатки и гимантуры.

Когда и как купить билет

Два ближайших ужина пройдут 11 и 25 марта. Чтобы принять участие, нужно успеть купить билет, поскольку количество мест ограничено – в одном ужине могут участвовать 40 человек. Купить билет можно за ссылкой.



Orientarium ZOO Łódź / Фото Orientarium ZOO Łódź