19 квітня працівники управління міграційної поліції Рівненської області через пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" відправили додому 39-річного громадянина Польщі. Чоловік незаконно знаходився на території України протягом 3 років.

Поляк проживав у маленьких українських селах та працював у місцевих мешканців за їжу або незначну грошову винагороду. На такі "заробітки" чоловік вирішив поїхати, тому що мав великі борги у банках Польщі і таким чином переховувався від кредиторів.

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Як затримали нелегала

Правоохоронці з'ясували, що громадянин Польщі проживав із 2018 року на території України, зокрема на Волині та Рівненщині, без жодних документів та без постійного місця реєстрації.

Він довго переховувався від правоохоронців, однак цьогоріч 10 березня чоловіка затримали поліцейські в одному із сіл колишнього Млинівського району.

Відділ комунікації Рівненської області інформує, що окрім депортації поляку видали також заборону на в'їзд в Україну терміном 5 років.

До слова, правопорушник покинув територію Польщі ще близько 10 років тому. З того часу він переховувався у декількох різних країнах, а 3 останні роки проживав в Україні.