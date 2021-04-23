19 апреля сотрудники управления миграционной полиции Ровенской области через пункт пропуска "Ягодин-Дорохуск" отправили домой 39-летнего гражданина Польши. Мужчина незаконно находился на территории Украины в течение 3 лет.

Поляк проживал в маленьких украинских селах и работал в местных жителей за еду или незначительное денежное вознаграждение. На такие "заработки" мужчина решил поехать, потому что имел большие долги в банках Польши и таким образом скрывался от кредиторов.

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Как задержали нелегала

Правоохранители выяснили, что гражданин Польши проживал с 2018 года на территории Украины, в частности на Волыни и Ровенщине, без каких-либо документов и без постоянного места регистрации.

Он долго скрывался от правоохранителей, однако в этом году 10 марта мужчину задержали полицейские в одном из сел бывшего Млиновского района.

Отдел коммуникации Ровенской области информирует, что кроме депортации поляку выдали также запрет на въезд в Украину сроком 5 лет.

К слову, правонарушитель покинул территорию Польши еще около 10 лет назад. С тех пор он скрывался в нескольких странах, а 3 последних года проживал в Украине.