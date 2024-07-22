Врятує життя: для чого насправді бортпровідниці носять хустинки на шиї

Уявити образ бортпровідниці без елегантної хустинки – фактично неможливо. Цікаво, що цей стильний аксесуар має не лише естетичне значення.

Звичайно, не варто забувати, що сфера авіації має чимало своїх традицій. Бортпровідниці змушені дотримуватися суворого формального стилю, який має асоціюватися з індустрією загалом та конкретною авіакомпанією, зокрема. Хустинка на шиї бортпровідниці є частиною "форми".

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Для чого ще потрібні хустинки

Водночас є й інші важливі моменти, коли хустинка має бути. Зокрема, працівники авіакомпаній та аеропортів за формою ідентифікують бортпровідницю як представницю екіпажу.



Хустинка – набагато більше, аніж просто стильний аксесуар / Unsplash

Це дивує, але хустинки також є додатковим заходом гігієни. Бортпровідниці можуть використати їх, аби швиденько протерти руки або прибрати якусь поверхню.

І – найважливіше – хустинка є елементом безпеки. Її можна використати під час надання першої допомоги й цим врятувати життя. Зокрема, хустинка допоможе: