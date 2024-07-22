Звичайно, не варто забувати, що сфера авіації має чимало своїх традицій. Бортпровідниці змушені дотримуватися суворого формального стилю, який має асоціюватися з індустрією загалом та конкретною авіакомпанією, зокрема. Хустинка на шиї бортпровідниці є частиною "форми".

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Для чого ще потрібні хустинки

Водночас є й інші важливі моменти, коли хустинка має бути. Зокрема, працівники авіакомпаній та аеропортів за формою ідентифікують бортпровідницю як представницю екіпажу.



Хустинка – набагато більше, аніж просто стильний аксесуар / Unsplash

Це дивує, але хустинки також є додатковим заходом гігієни. Бортпровідниці можуть використати їх, аби швиденько протерти руки або прибрати якусь поверхню.

І – найважливіше – хустинка є елементом безпеки. Її можна використати під час надання першої допомоги й цим врятувати життя. Зокрема, хустинка допоможе: