Конечно, не стоит забывать, что сфера авиации имеет немало своих традиций. Бортпроводницы вынуждены придерживаться строгого формального стиля, который должен ассоциироваться с индустрией в целом и конкретной авиакомпанией, в частности. Платок на шее бортпроводницы является частью "формы".

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Для чего еще нужны платки

В то же время есть и другие важные моменты, когда платок должен быть. В частности, работники авиакомпаний и аэропортов по форме идентифицируют бортпроводницу как представительницу экипажа.



Платок – гораздо больше, чем просто стильный аксессуар / Unsplash

Это удивляет, но платки также являются дополнительной мерой гигиены. Бортпроводницы могут использовать их, чтобы быстренько протереть руки или убрать какую-то поверхность.

И – самое важное – платок является элементом безопасности. Его можно использовать при оказании первой помощи и этим спасти жизнь. В частности, платок поможет: