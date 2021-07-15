В Польше жилье можно приобрести по очень демократичным ценам, по сравнению с другими странами ЕС и даже с Украиной. Закордон 24 проанализировал польский рынок недвижимости и пообщался с экспертом в этой области Евгенией Кубовой, которая помогает нашим соотечественникам получить заветные квадратные метры и сейчас получает официальную лицензию финансовой консультантки в Польше.

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Почему именно Польша

Стоит отметить, что покупка недвижимости в Польше – это выгодная инвестиция даже для тех, кто проживает и работает в Украине. Приобрести квадратные метры может не только физическое, но и юридическое лицо, то есть компания, которая заинтересована в организации или расширении собственного бизнеса за рубежом.

Приобретение жилья в Украине часто является достаточно рискованным делом. Строительные компании, даже давно известные на украинском рынке, и которые сдали в эксплуатацию множество современных жилых комплексов, неожиданно становятся банкротами или не предоставляют необходимой документации клиентам, не заканчивают обещанные проекты.

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В Польше правительство своевременно реагирует на все подобные факторы риска, разрабатывает и совершенствует соответствующие законы, которые не позволяют безнаказанно использовать средства инвесторов в личных меркантильных целях.

Такие законы принимаются сеймом и беспрекословно работают на территории всей Польши, в частности обеспечивая:

реальные перспективы для добросовестных строительных компаний;

гарантию защиты средств вкладчиков, покупателей недвижимости;

стабильность рынка.

Даже приобретение жилья иностранцами регулируется отдельным законом, а именно "О покупке недвижимости иностранцами".

В Польше действуют четкие законы по поводу рынка недвижимости / Фото Unsplash

Как приобрести недвижимость в Польше украинцам

Блогер и эксперт по недвижимости Евгения Кубовая, которая самостоятельно приобрела две квартиры в Варшаве, рассказала обо всех возможностях и нюансах покупки жилья украинцами в Польше. Предлагаем вам ознакомиться с информацией и советами от успешной украинки.

Как начать процесс покупки недвижимости? Какой пакет документов и сколько времени нужно?

Чтобы запустить процесс, необходимо сначала определить, где вы хотите приобрести недвижимость и каким образом – за наличные или ипотеку. Сам процесс покупки кажется не сложным, однако всегда появляются маленькие нюансы, о которых следует знать еще до подписания договоров и приобретения права собственности. Поэтому советую обратиться к человеку, который этот процесс уже прошел, чтобы не наделать ошибок. Например, я провожу консультации и обеспечиваю полное сопровождение при покупке недвижимости.

К слову, если вы планируете приобрести жилье за ​​наличные, то никаких дополнительных документов не требуется. Если же вы хотите купить недвижимость с земельным участком, то тут все несколько сложнее. Иностранцы в Польше не могут становиться собственниками земли без соответствующего разрешения от министерства. Если говорится об ипотеке, то необходимо иметь карту побыта и быть официально трудоустроенным в Польше.

Какой пакет документов нужен / Фото Unsplash

Первичный и вторичный рынок: какая разница и на что стоит обратить внимание?

Одним из самых главных нюансов здесь есть налог. Если покупать жилье на вторичном рынке, то придется уплатить государству налог за обогащение – 2% от стоимости приобретенного объекта. На первичном рынке такого требования нет.

Также не следует забывать о продолжительности ожидания: вторичный рынок будет готов к заселению сразу же после подписания нотариального акта, а если жилье приобретено на первичном, то придется ждать дольше. Кроме этого, если оформлено ипотеку, платить за нее нужно уже во время ожидания.

Я всегда советую клиентам обращать внимание на благоустройство новостроек, поскольку именно от этого в будущем будет зависеть ежемесячная квартплата (czynsz). Если возле дома, например, есть фонтан, то квартплата уже будет выше, чем в идентичном доме за несколько десятков метров, где такого фонтана поблизости нет.

Большой ошибкой покупателей также часто является то, что они воспринимают цену за квадратный метр в новостройках намного дешевле, чем на вторичном рынке. Однако следует добавлять около 1 500 злотых на каждый квадратный метр в новостройке на ремонт, ведь покупаете вы фактически голые стены.

Добавляйте к стоимости квадратного метра в новостройках расходы на ремонт / Фото Unsplash

Покупка земли под строительство в Польше: насколько это реально для украинцев?

Конечно, реально, однако необходимо получить разрешение от министерства. На такое разрешение могут претендовать владельцы карт побыта и официальных подтверждений, свидетельствующих о наличии необходимой суммы средств для покупки (в виде наличных или взятого кредита). Без разрешения министерства купить землю в Польше могут те, кто не менее 5 лет имеет pobyt stały или karta rezydenta в связи с браком.

Как взять ипотеку: в какие банки обращаться украинцам?

Банков, выдающих кредиты иностранцам в Польше, более чем достаточно, но каждый имеет различные требования. Один примет ваши документы с umowa zlecenia, а другой захочет только umowę o pracę, один даст кредит с karta czasowego pobytu, а другой скажет, что хочет исключительно pobyt stały или rezydenta. Такие требования обновляются достаточно часто, поэтому нельзя сказать, что есть какой-то конкретный банк, в который следует идти украинцам.

Лучше воспользоваться услугами финансового советника, который поможет вам выбрать финансовое учреждение, которое подходит вам лучше всего, и собрать все документы правильно. Единственное, на чем я особенно акцентирую, нужно находить финансового консультанта, который до этого уже работал с иностранцами! Множество лицензированных экспертов не знают всех нюансов, которые касаются именно иностранных граждан.

Выбирайте квалифицированных финансовых советников / Фото Unsplash

Как насчет первого взноса?

Первый взнос в условиях оформления ипотеки может составлять от 10% до 20% общей стоимости недвижимости. При 10% мы ограничиваем себя в выборе финансовых учреждений, которые такую услугу предоставляют, и здесь требуется дополнительное страхование.

Однако если у вас уже есть 10%, то лучше подаваться на ипотеку прямо сейчас, а не ждать, пока насобираете 20%. Цены на недвижимость растут, и эксперты утверждают, что будут расти и дальше. Банки постоянно меняют требования, и не факт, что через несколько месяцев вы так же легко сможете получить ипотеку.