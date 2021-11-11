Непросте паркування у Швеції: яких правил слід дотримуватись, щоб уникнути штрафів

Коли іноземці опиняються у Швеції та сідають за кермо, то виявляють, що штрафів за неправильне паркування у них значно побільшало. Про що слід знати, щоб їх уникнути – читайте у нашому матеріалі.

Легко порушити правила, коли вперше відвідуєш іншу країну. Але якщо ознайомитись із ними заздалегідь, то вдасться уникнути багатьох незручних ситуацій у майбутньому.

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Дорожні наглядачі багатьох країн можуть не звернути увагу на дрібне порушення, але у Швеції ви ризикуєте отримати чималий штраф, якщо припаркуєтесь у невідповідному місці. Ось декілька найважливіших правил, про які слід знати.

Правило 10 метрів

Як думаєте, коли ви їдете дорогою і попереду видніється перехрестя чи Т-подібна розв'язка, чи достатньо втиснути своє авто у вільне місце якраз перед ними, аби не заважати зустрічному руху? У Швеції такі дії будуть розцінені як порушення правил дорожнього руху, адже у цій країні не дозволено паркуватись менше ніж за 10 метрів до та за перехрестям. Тому радимо не нехтувати цим правилом.

Тимчасова заборона на паркування

Більшість шведських вулиць прибирають приблизно раз на місяць, і в цей час на дорогах можна натрапити на табличку з попередженням про заборону паркування. Ці таблички називаються servicedagar, і часто вони стають причиною багатьох штрафів.

Позначте у своєму календарі день, коли відбувається прибирання, щоб випадково не пропустити цю дату і не залишити машину у невідповідному місці. Але пам'ятайте, що сусідні вулиці або ж навіть різні частини однієї й тієї ж вулиці можуть прибирати у різні дні!

Заплутані знаки

У Швеції існують додаткові інформаційні таблички, які уточнюють або ж обмежують дію дорожніх знаків, з якими вони застосовуються, тому часто іноземцям важко зрозуміти їхнє значення.

Дорожній знак у Швеції / Фото swedinfo

Наприклад, ось цей знак інформує водія про платне паркування у такий час: з 8 до 18 – у будні, з 9 до 15 – у суботу, у день перед вихідним та перед святковим днем, з 10 до 15 – у неділю та святковий день. В інший час – паркування безкоштовне.

Дорожній знак у Швеції / Фото swedinfo

А цей знак повідомляє, що паркування безкоштовне з 8 до 17, але не більше 2 годин. В інший час та дні паркування безплатне та необмежене. Знак із таким позначенням часто зустрічається на парковках біля торговельних центрів.

Окрім цього, знаки можуть бути доповнені табличками з позначеннями, як-от "паркувальні місця для місцевих жителів", "орендоване місце", "зарезервоване місце" тощо.

24-годинне правило

У Швеції навіть на вулицях без дорожньої розмітки, де вам не знадобиться паркувальний талон, ви все одно зіткнетесь із обмеженням, адже в країні діє правило 24 годин.

Паркування у Швеції / Фото swedinfo

Це означає, що ви не можете займати паркомісце довше доби! Дорожні наглядачі зафіксують положення коліс вашої машини, і якщо вони не змінились – ви ризикуєте отримати штраф. Утім є й гарна новина: у вихідні це правило не діє.

Як використовувати паркувальний диск

Це такий звичний елемент шведського паркування, що його роздають у подарункових пакетах новоспеченим громадянам. Паркувальний диск необхідний, коли на паркомісці нанесений текст "p-skiva" або ж зображений відповідний символ.

Паркувальний диск / Фото swedinfo

Диск із виставленим часом потрібно розмістити під вітрове скло авто так, щоб його було добре видно і контролер міг легко його прочитати.

Правила використання диска: