Легко нарушить правила, когда впервые посещаешь другую страну. Но если ознакомиться с ними заранее, то удастся избежать многих неудобных ситуаций в будущем.

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Дорожные смотрители многих стран могут не обратить внимание на мелкое нарушение, но в Швеции вы рискуете получить немалый штраф, если припаркуетесь в неподходящем месте. Вот несколько важнейших правил, о которых следует знать.

Правило 10 метров

Как думаете, когда вы едете по дороге и впереди виднеется перекресток или Т-образная развязка, достаточно ли втиснуть свой автомобиль в свободное место как раз перед ними, чтобы не мешать встречному движению? В Швеции такие действия будут расценены как нарушение ПДД, ведь в этой стране не разрешено парковаться менее чем за 10 метров до и за перекрестком. Поэтому советуем не пренебрегать этим правилом.

Временный запрет на парковку

Большинство шведских улиц убирают примерно раз в месяц, и в это время на дорогах можно наткнуться на табличку с предупреждением о запрещении парковки. Эти таблички называются servicedagar, и часто они становятся причиной многих штрафов.

Отметьте в своем календаре день, когда осуществляется уборка, чтобы случайно не пропустить эту дату и не оставить машину в неподходящем месте. Но помните, что соседние улицы или даже разные части одной и той же улицы могут убирать в разные дни!

Запутанные знаки

В Швеции существуют дополнительные информационные таблички, которые уточняют или ограничивают действие дорожных знаков, с которыми они применяются, поэтому часто иностранцам трудно понять их значение.

Дорожный знак в Швеции / Фото swedinfo

Например, вот этот знак информирует водителя о платной парковке в такое время: с 8 до 18 – в будни, с 9 до 15 – в субботу, в день перед выходным и перед праздничным днем, с 10 до 15 – в воскресенье и праздничный день. В другое время – парковка бесплатная.

Дорожный знак в Швеции / Фото swedinfo

А этот знак сообщает, что парковка бесплатная с 8 до 17, но не более 2 часов. В другое время и дни парковка бесплатная и неограниченная. Знак с таким обозначением часто встречается на парковках у торговых центров.

Кроме этого, знаки могут быть дополнены табличками с обозначениями, например "парковочные места для местных жителей", "арендованное место", "зарезервированное место" и т.д.

24-часовое правило

В Швеции даже на улицах без дорожной разметки, где вам не понадобится парковочный талон, вы все равно столкнетесь с ограничением, ведь в стране действует правило 24 часов.

Парковка в Швеции / Фото swedinfo

Это означает, что вы не можете занимать паркоместо дольше суток! Дорожные смотрители зафиксируют положение колес вашей машины, и если они не изменились – вы рискуете получить штраф. Впрочем, есть и хорошая новость: в выходные это правило не действует.

Как использовать парковочный диск

Это такой привычный элемент шведской парковки, что его раздают в подарочных пакетах новоиспеченным гражданам. Парковочный диск необходим, когда на паркоместе нанесен текст "p-skiva" или же изображен соответствующий символ.

Парковочный диск / Фото swedinfo

Диск с выставленным временем нужно разместить под лобовое стекло авто так, чтобы его было хорошо видно и контроллер мог легко его прочесть.

Правила использования диска: