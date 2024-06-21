Неподалік Тракаю відкрили найдовшу босоногу стежку

Стежка розташована в селі Александрішкі Тракайського району – це 46 кілометрів від Вільнюса. Довжина стежки – 2,1 кілометра.

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Ми щодня ходимо у взутті, яке часто сковує нас. Сучасні люди вже давно не уявляють собі прогулянки без того чи іншого взуття... Прийшовши на Босоніжку, ви обсохнете та розслабите втомлені ноги. Новий досвід не тільки додасть енергії, але й піде на користь здоров'ю,

– йдеться у повідомленні.

Маршрут босоніж Александрішкес – це чудова розвага і водночас можливість відвернутися від часто гнітючої будні та турбот. Прогулюючись стежкою, туристи відпочинуть, переживуть багато несподіваних відчуттів та емоцій, й відновлять внутрішній спокій.



В Литві неподалік Тракая відкрили найдовшу стежку для ходьби босоніж / Фото madeinvilnius.lt

Стежка проходить у лісі, тож її можна відчути чуттєво: помилуватися природними краєвидами, послухати веселий спів птахів, торкнутися ногами землі і не тільки. Так, стежка складається з 87 різних поверхонь:

каміння,

гілок дерев,

шишок,

цегли,

бетону.



На стежці є ділянки різних поверхонь / Фото madeinvilnius.lt

На стежці є як тверді та грубі, так і м'які поверхні. Після прогулянки можна вимити ноги теплою водою.



Стежка розташована неподалік Тракая / Фото madeinvilnius.lt

Стежку можуть відвідати і дорослі, і діти. Біля стежки є безплатне паркування.

Мережу приголомшив плавучий басейн із хвилями в Італії

Басейн для серфінгу UNIT є одним із найкрутіших пристроїв техніки, які зараз викликають хвилі – в прямому сенсі. По всьому світу відкривають такі атракції, зацікавлюючи ще більше іноземців і поціновувачів такого виду спорту як серфінг.

Позайматися таким серфінгом можна на озері в Італії. Завдяки новій технології швидкої хвилі під назвою Unit Surf тепер і в озері поблизу Мілана є хвиля. Wakeparadise – це назва парку для серфінгу та канатного спорту, розташованого прямо біля аеропорту Лінате.