Інколи ризики отримати чималий штраф та п'ятирічну заборону в'їзду на територію іноземної країни все одно не зупиняють трудових мігрантів робити небезпечний вибір. Віцепрезидентка агентства з міжнародного працевлаштування Gremi Personal Кароліна Шлешинська розповіла, кого із заробітчан вважають нелегалами, як їх виявляють та чим це насправді загрожує.

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Польща прагне повністю легалізувати свій ринок праці

Польща залюбки пропонує вакансії роботи громадянам України. Однак, така співпраця повинна відбувати з урахуванням законодавчих норм. Це важливо, оскільки легальна праця передбачає регулярні надходження до казни та зниження кількості правопорушень у сфері праці.

Відтак, за нелегальну роботу у Польщі передбачено серйозні покарання як для роботодавця, так і для трудового мігранта, який легковажно погодився працювати без офіційного працевлаштування.

За словами Кароліни Шлешинської, нелегалами у Польщі вважають таких працівників:

у яких немає підстав для перебування в Польщі (візи або картки побиту);

у яких відсутній дозвіл на роботу;

які працюють на іншій роботі, ніж зазначено запрошенні або на інших умовах (інша посада, адреса підприємства тощо).

Цього року Національна інспекція праці Польщі (PIP) особливо уважно стежитиме за роботодавцями, які наймають іноземців. Перевірки на підприємствах, де працюють українці, білоруси та інші іноземці, є пріоритетними для інспекції,

– повідомляє експертка.

Де працюють нелегали та як їх виявляють

Українці заплющують очі на всі ризики, бо за нелегальну роботу їм обіцяють значно більші гроші. Буває й таке, що недобросовісна агенція з працевлаштування до кінця не пояснює людині всіх нюансів, приховує інформацію про неофіційну працю.

Кароліна Шлешинська зауважує, що найчастіше випадки нелегальної роботи в Польщі спостерігаються у таких сферах:

будівництво;

транспорт;

складська діяльність;

гастрономія.

Викрити неофіційного працівника можуть ще на в'їзді до Польщі. Там відбувається перша перевірка. Прикордонники перевіряють у базах даних таку інформацію:

активність запрошення на роботу;

чи запрошення не видане фіктивною фірмою;

чи не був іноземець раніше викритий у нелегальному перебуванні в країні чи нелегальному працевлаштуванні;

чи немає у трудового мігранта заборони на в'їзд до країни.

Якщо виявляють підроблене запрошення на роботу, попереджає експертка, то передають цей факт на розгляд поліції. За цим, як правило, слідує заборона на в'їзд до країни.

Крім того, нелегального працівника можуть виявити, наприклад, після того, як той порушить правила дорожнього руху чи під час перевірок працівників на підприємстві. Тому шанси, що людину таки "розсекретять", дуже великі.

Якщо інспектори праці навідаються з перевіркою і встановлять, що на фірмі працює нелегал, то відкриють адміністративну справу як проти самого працівника, так і проти його роботодавця. Нелегалу випишуть штраф у розмірі мінімум 1 тисяча злотих та депортують з Польщі.

Отже, експерти з працевлаштування за кордоном наполегливо радять мігрантам не наражати себе на небезпеку нелегальною працею.

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