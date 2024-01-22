Мороз та ожеледиця в США наробили лиха, тому рятувальні служби працюють в посиленому режимі.

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Небезпечний мороз та ожеледиця

Департамент охорони здоров'я штату Теннессі підтвердив 25 загиблих через погодні умови. Ще 16 людей загинули в Орегоні. Троє дорослих померли внаслідок падіння дерева на їхній автомобіль, але дитина, яка була з ними в салоні, вижила.

Смертельні випадки фіксували в Пенсильванії, Іллінойсі, Міссісіпі, Кентуккі, Вашингтоні, Вісконсині, Нью-Джерсі, Нью-Йорку та в інших штатах.

Також у різних частинах Сполучених Штатів люди залишилися без електрики. Проблеми з електропостачанням є в Орегоні, Каліфорнії, Пенсильванії та Індіані.

Синоптики прогнозують, що сніг та ожеледиця протримаються до початку наступного тижня. Рятувальники закликають жителів міст бути обережними на вулиці. А особливо уважними слід бути водіям на дорогах: їх закликають їздити лише за необхідності.

Рекордні морози в Європі

Раніше у Європі фіксували рекордні зниження температури. Люті морози охопили Фінляндію, Швецію та Норвегію.

У Швеції заявили, що зафіксували найнижчу температуру в цьому столітті – у населеному пункті Віттангі на півночі країни термометри показали -44,6°С. Це було 5 січня.

Більше про рекордно холодний січень у країнах Скандинавії – читайте в цьому матеріалі.