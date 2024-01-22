Мороз и гололед в США наделали беды, поэтому спасательные службы работают в усиленном режиме.

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Опасный мороз и гололед

Департамент здравоохранения штата Теннесси подтвердил 25 погибших из-за погодных условий. Еще 16 человек погибли в Орегоне. Трое взрослых умерли в результате падения дерева на их автомобиль, но ребенок, который был с ними в салоне, выжил.

Смертельные случаи фиксировались в Пенсильвании, Иллинойсе, Миссисипи, Кентукки, Вашингтоне, Висконсине, Нью-Джерси, Нью-Йорке и в других штатах.

Также в разных частях Соединенных Штатов люди остались без электричества. Проблемы с электроснабжением есть в Орегоне, Калифорнии, Пенсильвании и Индиане.

Синоптики прогнозируют, что снег и гололедица продержатся до начала следующей недели. Спасатели призывают жителей городов соблюдать осторожность на улице. А особенно внимательными следует быть водителям на дорогах: их призывают ездить только при необходимости.

Рекордные морозы в Европе

Ранее в Европе зафиксировали рекордные снижения температуры. Сильные морозы охватили Финляндию, Швецию и Норвегию.

В Швеции заявили, что зафиксировали самую низкую температуру этого века – в населенном пункте Виттанги на севере страны термометры показали -44,6°С. Это было 5 января.

Больше о рекордно холодном январе в странах Скандинавии – читайте в этом материале.