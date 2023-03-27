Так, європейський перевізник FlixBus повідомив про старт ще 3 нових ліній з України в Польщу. Уже зовсім скоро прямими автобусними рейсами можна буде доїхати з української столиці до польських міст Гданськ, Гдиня, Торунь та Бидгощ (або в зворотньому напрямку).

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Маршрути почнуть обслуговувати вже в кінці березня та на початку квітня.

Нові напрямки FlixBus між Україною та Польщею

Київ – Варшава

Повний рейс: Київ – Житомир – Рівне – Луцьк – Люблін – Варшава;

Київ – Житомир – Рівне – Луцьк – Люблін – Варшава; Перший рейс: 31 березня 2023 року;

31 березня 2023 року; Лінія 3224 курсуватиме тричі на тиждень;

Відправлення з Києва о 5:10 ранку – у вівторок, п’ятницю та неділю;

– у вівторок, п’ятницю та неділю; Зворотне відправлення з Варшави о 6:00 ранку – понеділками, у середу та суботу.

Київ – Познань

Повний рейс: Київ – Житомир – Рівне – Луцьк – Люблін – Варшава – Лодзь – Познань;

Київ – Житомир – Рівне – Луцьк – Люблін – Варшава – Лодзь – Познань; Перший рейс: 31 березня 2023 року;

31 березня 2023 року; Лінія 3223 курсуватиме 4 рази на тиждень;

Відправлення з Києва о 11:55 – у вівторок, середу, п’ятницю та суботу;

– у вівторок, середу, п’ятницю та суботу; У зворотному напрямку автобус відправлятиметься о 20:45 – середу, четвер, суботу і неділю.

Київ – Гдиня

Повний рейс: Київ – Житомир – Рівне – Луцьк – Люблін – Варшава – Торунь – Бидгощ – Гданськ – Гдиня;

Київ – Житомир – Рівне – Луцьк – Люблін – Варшава – Торунь – Бидгощ – Гданськ – Гдиня; Перший рейс: 02 квітня 2023 року;

02 квітня 2023 року; Лінія 3226 курсуватиме 4 рази на тиждень;

Відправлення з Києва о 08:50 – у понеділок, середу, четвер і неділю;

– у понеділок, середу, четвер і неділю; У напрямку з Польщі до України відправлення о 20:25 – у понеділок, вівторок, четвер і п’ятницю.

Міста Торунь, Бидгощ, Гданськ та Гдиня вперше з’явилися в українській мережі FlixBus. Загалом компанія налічує 20 міжнародних ліній з України, 12 з яких були відкриті після початку повномасштабної війни. Автобуси FlixBus з України курсують до 6 країн Європи: Німеччини, Польщі, Чехії, Угорщини, Словаччини та Австрії.