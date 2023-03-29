Недовольство украинскими беженцами в Словакии является самым высоким в ЕС. 44% словаков считают, что украинцы усугубляют ситуацию в стране.

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Словаки хуже всего ставят к украинцам

Словакия точно не относится к странам, открытым к разнообразию. Эти цифры еще больше удивляют, потому что украинцы также чувствуют себя довольно плохо по сравнению с другими группами

– сказал об опросе социолог Михал Вашечко, директор Братиславского политического института (BPI).

Непонятно, является ли возмущение результатом непосредственного общения словаков с украинцами, или оно происходит из-за мифа "украинской мафии и коррумпированного государства", которые постоянно распространялись в стране за последние 30 лет. К тому же такие заявления до сих пор делает часть политической элиты.

У Словакии проблемы с отношением к иностранцам

Опрос также указывает, что 56,6% опрошенных считают, что украинские беженцы ослабляют экономику Словакии. Но это противоречит последнему анализу рынка труда Института финансовой политики, который утверждает, что украинцы помогли побороть нехватку рабочей силы, которая наблюдается в секторах здравоохранения и гостинично-ресторанном бизнесе.

Иностранные работники в Словакии, особенно из Украины, внесли значительный вклад в рост занятости в прошлом году,

– также говорится в анализе.

Опрос также выявил более глубокую проблему словаков с терпимостью к другим нациям, поскольку 42% респондентов сказали, что иностранцы мешают словацкой культуре.

Больше словаки возмущаются из-за иммигрантов из Африки и Ближнего Востока. Они также лучше относятся к иммигрантам из России, чем из Украины, поскольку только 38% опрошенных сказали, что россияне делают страну хуже.