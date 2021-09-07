Недільні закупи у Польщі набирають обертів: Biedronka буде видавати посилки з Allegro
Джерело:Шопінг в Польщі
Магазини Biedronka продовжують шукати способи, щоб обходити заборону на торгівлю у неділю. Тож мережа підписала угоду і розпочала співпрацю з платформою Allegro.
Таким чином Biedronka приєдналася до списку пунктів видачі замовлень з Allegro. А значить свої посилки покупці зможуть отримувати на касі магазинів мережі.
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Як отримати посилку у Biedronka
Замовити таку доставку можна лише за умови, що відповідну опцію погодить продавець на Allegro. Також сервісом можуть скористатися лише ті, хто зробили замовлення з передоплатою.
Замовлення буде перебувати у приміщенні магазину протягом 7 днів. Щоб отримати свою посилку, покупець має ввести код підтвердження. Його при оплаті зазначить оператор.
Наразі послуга доступна в близько 600 магазинах Biedronka.
Відомо, що посилки з Allegro також можна отримувати в магазинах Żabka, кіосках RUCH та автозаправках Orlen.Крім того, Carrefour підписала договір з компанією PointPack.