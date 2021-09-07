Таким образом Biedronka присоединилась к списку пунктов выдачи заказов с Allegro. А значит свои посылки покупатели смогут получать на кассе магазинов сети.

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Как получить посылку в Biedronka

Заказать такую ​​доставку можно только при условии, что соответствующую опцию согласует продавец на Allegro. Также сервисом могут воспользоваться только те, кто сделал заказ с предоплатой.

Заказ будет находиться в помещении магазина в течение 7 дней. Чтобы получить свою посылку, покупатель должен ввести код подтверждения. Его при оплате укажет оператор.

Сейчас услуга доступна в около 600 магазинах Biedronka.

Известно, что посылки с Allegro также можно получать в магазинах Żabka, киосках RUCH и автозаправках Orlen.