Таким образом Biedronka присоединилась к списку пунктов выдачи заказов с Allegro. А значит свои посылки покупатели смогут получать на кассе магазинов сети.
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Как получить посылку в Biedronka
Заказать такую доставку можно только при условии, что соответствующую опцию согласует продавец на Allegro. Также сервисом могут воспользоваться только те, кто сделал заказ с предоплатой.
Заказ будет находиться в помещении магазина в течение 7 дней. Чтобы получить свою посылку, покупатель должен ввести код подтверждения. Его при оплате укажет оператор.
Сейчас услуга доступна в около 600 магазинах Biedronka.
Известно, что посылки с Allegro также можно получать в магазинах Żabka, киосках RUCH и автозаправках Orlen.