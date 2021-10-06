Небо і земля: після невдалої праці в Польщі через агентство українець знайшов кращу роботу сам

Історією невдалих заробітків поділився українець Станіслав. Хлопець розчарувався у агентстві з працевлаштування, до якого звернувся. Посередники поводилися з ним по-хамськи та не виконували домовленостей належним чином.

Гіркий досвід спіткав героя статті у травні цього року. Слід зазначити, що Станіслав має інвалідність, пов'язану з вадами слуху.

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Агресія від координатора та жахливі умови проживання

Історія почалася з того, що Станіслав побачив вакансію працівника складу. Оголошення опублікувало агентство з працевлаштування, яке спеціалізується саме на роботі в Польщі.

До сусідньої країни українець хотів добратися літаком. Але посередник наполягав на тому, щоб робітник їхав з перевізником, з яким співпрацює агентство. Це, каже Святослав, вийшло набагато дорожче і довше по часі. Хлопець їхав із Запоріжжя до Львова потягом. Пізніше його зустрів перевізник і взяв з нього 330 злотих (близько 2 300 гривень) оплати. До Польщі їхали мікроавтобусом на 6 осіб. Туалету у транспорті не було. Станіслав сидів посередині між пасажирами. Така дорога, розповідає, тривала майже 2 дні (сумарно від Запоріжжя до Познані, з довгими пересадками). Перевізник висаджував людей у різних місцях. Зупинка Стаса у Познані була останньою.

На місці українцю зробили ПЛР-тест за 120 злотих. Його поселили на 2 дні у хостел для проходження обсервації до моменту оголошення результатів тесту.

Наступного ранку у Стаса та інших українців, які приїхали на роботу, відбулася зустріч з представником агентства. Працівника зустрів координатор і за сумісництвом менеджер. Станіслав розповідає, що чоловік кричав на нього і вживав нецензурні слова. Усе через те, що Стас погано чув його промову. Усі питання, які ставив українець посереднику на момент підписання договору, було проігноровано, каже Станіслав. Ба більше, після підписання договору один екземпляр менеджер залишив у себе, а інший порвав на очах Стаса і викинув у смітник.

Наступного дня, продовжує розповідь хлопець, працівників привезли до селища Рабакове до великого будинку, де мешкають трудові мігранти. За проживання з них вираховують 250 злотих на місяць. Багато з українців, які там жили, зловживали алкоголем і влаштовували у стані сп'яніння бійки, ділиться Святослав.

Мене поселили на цокольний поверх в кімнату на двох. Два ліжка були розташовані близько, відсунути їх було неможливо через барний холодильник. Все було тісно і душно. Ближче до ночі до мене поселився сусід-алкоголік, ледве рухався, смердів страшенно. Сів на моє ліжко, через пару хвилин обблював його. І тоді я вирішив піти з роботи і шукати іншу. Я спав на холодній підлозі без матраца, ковдри і подушки,

– пригадує Святослав.

Ще й до роботи хлопець добирався полем 50 хвилин. Такі умови його аж ніяк не влаштовували.

Українець в Польщі жив у поганих умовах / Фото ТСН

Кращу роботу знайшов самотужки

Тоді Станіслав знайшов роботу у закладі швидкого харчування в іншому місті. Вирішив ризикнути і поїхати туди.

Коли Станіслав був у дорозі до нового місця роботи, йому зателефонував координатор агентства і почав погрожувати поліцією. Та Станіслав не зважав.

У Влоцлавеку, де хлопець планував працевлаштуватися, його зустріли нові роботодавиці. Вони допомогли йому поселитися у хостелі, де для українця виділили безплатну кімнату на одного.

Друзi, це небо і земля з агенством MM Work Worce. Працював 2 місяці в закладі з великим задоволенням – і в середині липня приїхав додому. Отримав до копійки зарплату за липень і плюс у вересні несподівано отримав за серпень. Я припускаю, це відпускні,

– розповідає Святослав.

Хлопець зізнається, що йому було важко наважитися розповісти свою історію. Проте, він подумав, що його досвід може бути корисним для інших українців, які шукають роботу в Польщі.