Горький опыт постиг героя статьи в мае этого года. Следует отметить, что у Станислава есть инвалидность, связанная с недостатками слуха.

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Агрессия от координатора и ужасные условия проживания

История началась с того, что Станислав увидел вакансию работника склада. Объявления опубликовало агентство по трудоустройству, которое специализируется именно на работе в Польше.

В соседнюю страну украинец хотел добраться самолетом. Но посредник настаивал на том, чтобы рабочий ехал с перевозчиком, с которым сотрудничает агентство. Это, говорит Святослав, получилось гораздо дороже и дольше по времени. Парень ехал из Запорожья во Львов поездом. Позже его встретил перевозчик и взял с него 330 злотых (около 2 300 гривен) оплаты. В Польшу ехали микроавтобусом на 6 человек. Туалета в транспорте не было. Станислав сидел посередине между пассажирами. Такая дорога, рассказывает, длилась почти 2 дня (суммарно от Запорожья в Познань, с длинными пересадками). Перевозчик высаживал людей в разных местах. Остановка Стаса в Познани была последней.

На месте украинцу сделали ПЦР-тест за 120 злотых. Его поселили на 2 дня в хостел для прохождения обсервации до момента объявления результатов теста.

На следующее утро у Стаса и других украинцев, которые приехали на работу, состоялась встреча с представителем агентства. Работника встретил координатор и по совместительству менеджер. Станислав рассказывает, что мужчина кричал на него и употреблял нецензурные слова. Все потому, что Стас плохо слышал его речь. Все вопросы, которые ставил украинец посреднику на момент подписания договора, было проигнорировано, говорит Станислав. Более того, после подписания договора один экземпляр менеджер оставил у себя, а второй порвал на глазах Стаса и выбросил в мусорник .

На следующий день, продолжает рассказ парень, работников привезли в поселок Рабакове в большой дом, где живут трудовые мигранты. За проживание из них высчитывают 250 злотых в месяц. Многие из украинцев, которые там жили, злоупотребляли алкоголем и устраивали в состоянии опьянения драки, делится Святослав.

Меня поселили на цокольный этаж в комнату на двоих. Две кровати были расположены близко, отодвинуть их было невозможно из-барного холодильника. Было тесно и душно. Ближе к ночи ко мне поселился сосед-алкоголик, едва двигался, вонял очень. Сел на мою кровать, через пару минут обблевал ее. И тогда я решил уйти с работы и искать другую. Я спал на холодном полу без матраса, одеяла и подушки,

– вспоминает Святослав.

Еще на работу парень добирался полем 50 минут. Такие условия его отнюдь не устраивали.

Украинец в Польше жил в плохих условиях / Фото ТСН

Нормальную работу нашел самостоятельно

Тогда Станислав нашел работу в заведении быстрого питания в другом городе. Решил рискнуть и поехать туда.

Когда Станислав был в пути к месту работы, ему позвонил координатор агентства и начал угрожать полицией. Но Станислав не обращал внимания.

В Влоцлавеке, где парень планировал трудоустроиться, его встретили новые работодательницы. Они помогли ему поселиться в хостеле, где для украинца выделили бесплатную комнату на одного .

Друзья, это небо и земля с агентством MM Work Worce. Работал 2 месяца в заведении с большим удовольствием – и в середине июля приехал домой. Получил до копейки зарплату за июль и плюс в сентябре неожиданно получил за август. Я предполагаю, это отпускные,

– рассказывает Святослав.

Парень признается, что ему было трудно решиться рассказать свою историю. Однако, он подумал, что его опыт может быть полезным для других украинцев, которые ищут работу в Польше.