67 людей підхопили хворобу в селі Аль-Кус, яке розташоване в долині Нілу. Міністерство охорони здоров'я Єгипту направило спеціалізовану медичну бригаду для проведення аналізів та лікування людей. Чи може цей вірус зачепити туристів – розкажемо далі.

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Що таке лихоманка денге

За останні кілька тижнів десятки жителів Аль-Куса повідомили до місцевих медзакладів, що їм зле. Це змусило експертів запідозрити спалах лихоманки денге. І згодом тести таки підтвердили – це дійсно вона.

За даними ВООЗ, лихоманка денге зазвичай проявляється симптомами, схожими на грип: висока температура, головний біль, нудота та біль у суглобах. Недуга триває від 2 до 7 днів. Всі випадки зараження в Єгипті є легкими, пацієнти лікуються вдома.

Перші симптоми вірусу виникають через 4 – 10 днів після укусу інфікованого комара. Так, лихоманку денге переносять комарі. Тому мешканців Кени попросили перекрити джерела води та уникати контакту з комахами до проведення спеціальних заходів.

Небезпека для туристів

Випадки лихоманки були зафіксовані в регіоні Кена, який проїжджають туристи на шляху до Луксора. Тут ризикують опинитися сотні туристів, які вирушають до знаменитих пам'яток Стародавнього Єгипту.

Кена знаходиться на Нілі трохи північніше від Луксора. Дорога автобусами з Хургади до туристичних локацій лежить саме через небезпечну провінцію. Тому мандрівникам у цьому регіоні варто бути обачними і користуватися засобами від комарів. А при перших симптомах вірусу – звертатись до лікаря.