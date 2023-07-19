67 человек заболели в селе Аль-Кус, расположенном в долине Нила. Министерство здравоохранения Египта направило специализированную медицинскую бригаду для проведения анализов и лечения людей. Может ли этот вирус задеть туристов – расскажем дальше.

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Что такое лихорадка денге

За последние несколько недель десятки жителей Аль-Куса сообщили местным медучреждениям, что им плохо. Это заставило экспертов заподозрить вспышку лихорадки денге. И впоследствии тесты подтвердили – это действительно она.

По данным ВОЗ, лихорадка денге обычно проявляется симптомами, похожими на грипп: высокая температура, головная боль, тошнота и боли в суставах. Недуг длится от 2 до 7 дней. Все случаи заражения в Египте легкие, пациенты лечатся дома.

Первые симптомы вируса возникают через 4 – 10 дней после укуса инфицированного комара. Да, лихорадку денге переносят комары. Поэтому жителей Кены попросили перекрыть источники воды и избегать контакта с насекомыми для проведения специальных мероприятий.

Опасность для туристов

Случаи лихорадки были зафиксированы в регионе Кена, который проезжают туристы по пути в Луксор. Здесь рискуют оказаться сотни иностранцев, отправляющихся к знаменитым достопримечательностям Древнего Египта.

Кена находится на Ниле чуть севернее Луксора. Дорога на автобусах из Хургады в туристические локации лежит именно через опасную провинцию. Поэтому путешественникам в этом регионе следует быть осторожными и пользоваться средствами от комаров. А при первых симптомах вируса – обращаться к врачу.