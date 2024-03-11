Древнє, казкове, дуже загадкове: яке "вайбове" місто Європи найбільш недооцінюють туристи

Французьке місто Лілль розпочало свою історію тисячу років тому. Місто не є таким популярним як Париж, Руан або Страсбург. Однак мандрівників попереджують: хто хоч раз побачить Лілль, той закохається у нього назавжди.

Лілль – столиця Фландрії. Тому фламандський стиль тут – як добрий господар. Усе місто – наче телепортувалося з казки. Мандрівників чекають затишні вулички з романтичними бароковими будиночками. Закордон 24 розповідає, що варто знати про мандрівку до Лілля.

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Чому варто відвідати Лілль

Франція – одна з найпопулярніших країн серед туристів. Наголошують, що Лілль – чудовий варіант для бюджетного відпочинку. Там – суттєво дешевше, аніж у Парижі.

Лілль – прекрасний діамант у французькій короні. Місто поєднало французьку та бельгійську культури. Всі дороги туристів ведуть у старовинну частину Лілля. Серед must visit локацій – Площа де Голля, Міська ратуша, Нотр-Дам де ла Трел та Палац Ріур. Окрім того, мистецькою родзинкою міста є Палац витончених мистецтв. Там представлені полотна легендарних Ренуара, Рубенса, Моне, а також – Рембрандта.



Старе місто зачаровує / Unsplash

Добратися до Лілля можна автобусами або потягами з усіх великих міст Франції. Окрім того, за 7 кілометрів від міста розташований аеропорт Aeroport de Lille.



Лілль поєднав атмосферу Франції й Бельгії / Unsplash

Мандрівники, які вже побували у Ліллі, зауважують, що місто перевершує очікування. Сюди хочеться повертатися знову і знову. Гуляти "позолоченими" вуличками, заходити у маленькі затишні крамнички й куштувати десерти у французьких та бельгійських кондитерських.