Лилль – столица Фландрии. Поэтому фламандский стиль здесь – как добрый хозяин. Весь город – как будто телепортировался из сказки. Путешественников ждут уютные улочки с романтическими барочными домиками. Закордон 24 рассказывает, что стоит знать о путешествии в Лилль.

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Почему стоит посетить Лилль

Франция – одна из самых популярных стран среди туристов. Отмечают, что Лилль – отличный вариант для бюджетного отдыха. Там – существенно дешевле, чем в Париже.

Лилль – прекрасный бриллиант во французской короне. Город соединил французскую и бельгийскую культуры. Все дороги туристов ведут в старинную часть Лилля. Среди must visit локаций – Площадь де Голля, Городская ратуша, Нотр-Дам де ла Трел и Дворец Риур. Кроме того, художественной изюминкой города является Дворец изящных искусств. Там представлены полотна легендарных Ренуара, Рубенса, Моне, а также – Рембрандта.



Старый город очаровывает / Unsplash

Добраться до Лилля можно автобусами или поездами из всех крупных городов Франции. Кроме того, в 7 километрах от города расположен аэропорт Aeroport de Lille.



Лилль соединил атмосферу Франции и Бельгии / Unsplash

Путешественники, которые уже побывали в Лилле, замечают, что город превосходит ожидания. Сюда хочется возвращаться снова и снова. Гулять по "позолоченным" улочкам, заходить в маленькие уютные магазинчики и пробовать десерты во французских и бельгийских кондитерских.