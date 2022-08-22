Українсько-польський кордон з 24 лютого перетнули 5 мільйонів громадян України. Соціологи кажуть, що українці становлять близько 8% всього населення Польщі.

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У яких містах Польщі найбільше українців

Громадяни України не розселяються по країні рівномірно. Очевидно, що є міста, які більше приваблюють, зокрема, кращими умовами праці, освіти, житлом, інфраструктурою тощо. Тому зазвичай українці їдуть у великі міста країни.

Так, найбільше українців у Жешуві – вони становлять 37% від всіх жителів міста. Найпопулярнішими серед українців є наступні польські міста:

34% українців від загальної кількості жителів у Гданську;

33% – у Катовіце;

по 23% – у Кракові та Вроцлаві;

20% – у Любліні;

16% – у Познані;

15% – у Щецині;

13% – у Варшаві.

При цьому найменше громадян України приваблює Білосток, Лодзь та Бидгощ.