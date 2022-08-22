Українсько-польський кордон з 24 лютого перетнули 5 мільйонів громадян України. Соціологи кажуть, що українці становлять близько 8% всього населення Польщі.
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У яких містах Польщі найбільше українців
Громадяни України не розселяються по країні рівномірно. Очевидно, що є міста, які більше приваблюють, зокрема, кращими умовами праці, освіти, житлом, інфраструктурою тощо. Тому зазвичай українці їдуть у великі міста країни.
Так, найбільше українців у Жешуві – вони становлять 37% від всіх жителів міста. Найпопулярнішими серед українців є наступні польські міста:
- 34% українців від загальної кількості жителів у Гданську;
- 33% – у Катовіце;
- по 23% – у Кракові та Вроцлаві;
- 20% – у Любліні;
- 16% – у Познані;
- 15% – у Щецині;
- 13% – у Варшаві.