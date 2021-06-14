Не цигарками єдиними: незвична контрабанда, яку перевозили через кордон

Люблінська митна та податкова служба розповіли, яку контрабанду люди намагалися перевезти через кордон минулого місяця. Деякі речі, які знаходили прикордонники в багажі мігрантів є дуже несподіваними.

Як з'ясувалося, мандрівники стараються нелегально перевезти не лише цигарки. Хоча за минулий місяць митники запобігли контрабанді понад 37 тисяч пачок цигарок, ринковою вартістю приблизно 0,5 мільйона злотих (близько 3,7 мільйона гривень).

Цікаво Переїзд у нову країну – це важко, – українка про еміграцію за кордон та возз'єднання сім'ї

Які незвичні речі люди намагалися перевезти через кордон

На прикордонному переході в Тересполі житель Москви намагався завезти до Польщі людське волосся загальною вагою 2,5 кілограми. Чоловік пояснив, що віз посилку до Франції для своєї подруги.

Польські митники запобігли контрабанді волосся / Фото inpoland.net.pl

Поширеним явищем є контрабанда ліків. Так, у Дорогуську в багажі пасажира автобуса вилучили аптечку, в якій було майже 200 ампул і 26 контейнерів з різними медикаментами. Чоловік заперечував контрабанду і запевняв, що все це – для його власних потреб.

На тому ж пункті пропуску був затриманий українець, який віз 2 кілограми бурштину до Варшави. За його словами, каміння він знайшов у полі й вирішив продати знахідку в Польщі.

У Гребенному на кордоні було вилучено велику кількість таблеток для потенції, що містять екстракт морського коника. Цей вид охороняється згідно з Вашингтонською конвенцією (CITES). Ліки намагався нелегально перевезти громадянин України. Чоловік ховав їх у ручній поклажі.

Польські митники запобігли контрабанді таблеток для потенції / Фото inpoland.net.pl

Також на кордоні минулого місяця було вилучено кілька тисяч незадекларованих стоматологічних інструментів, 12 літрів рідини із вмістом спирту та майже дві сотні косметичних аксесуарів.

Польські митники запобігли контрабанді стоматологічного приладдя / Фото inpoland.net.pl