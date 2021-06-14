Как выяснилось, путешественники стараются нелегально перевезти не только сигареты. Хотя за прошедший месяц таможенники предотвратили контрабанду свыше 37 тысяч пачек сигарет, рыночной стоимостью около 0,5 миллиона злотых (около 3,7 миллиона гривен).

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Какие необычные вещи люди пытались перевезти через границу

На пограничном переходе в Тересполе житель Москвы пытался завезти в Польшу человеческие волосы общим весом 2,5 килограмма. Мужчина объяснил, что вез посылку во Францию для своей подруги.

Польские таможенники предотвратили контрабанду волос / Фото inpoland.net.pl

Распространенным явлением является контрабанда лекарств. Так, в Дорогуске в багаже ​​пассажира автобуса изъяли аптечку, в которой было почти 200 ампул и 26 контейнеров с различными медикаментами. Мужчина отрицал контрабанду и уверял, что все это – для его собственных нужд.

На том же пункте пропуска был задержан украинец, который вез 2 килограмма янтаря в Варшаву. По его словам, камни он нашел в поле и решил продать находку в Польше.

В Гребенном на границе было изъято большое количество таблеток для потенции, содержащих экстракт морского конька. Этот вид охраняется в соответствии с Вашингтонской конвенцией (CITES). Лекарства пытался нелегально перевезти гражданин Украины. Мужчина прятал их в ручной клади.

Польские таможенники предотвратили контрабанду таблеток для потенции / Фото inpoland.net.pl

Также на границе в прошлом месяце было изъято несколько тысяч незадекларированных стоматологических инструментов , 12 литров жидкости с содержанием спирта и почти две сотни косметических принадлежностей.