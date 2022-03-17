Так, до такої ініціативи не словом, а ділом долучилася й польська фірма WayToGrow. Компанія з перших днів вторгнення засуджує диктаторську політику Путіна, який розв'язав повномасштабну війну в Україні. WayToGrow намагається бути максимально корисною для українців у цей непростий час.

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Наша фірма WayToGrow з великим занепокоєнням спостерігає за ситуацією на території України. Ми проти війни. З початку конфлікту WayToGrow робить дії, щоб підтримати сусідів, – йдеться у повідомленні.



Фірма WayToGrow допомагає українським біженцям усім необхідним / Фото пресслужба компанії

За словами представників WayToGrow, фірма організувала збір обладнання та медикаментів, а працівники приймають до себе людей, що рятуються від війни. Крім цього, у компанії закликають сміливо звертатися за допомогою у разі потреби. Адже є змога організувати збір усіх необхідних речей, допомогти з транспортом чи навіть житлом.

Ба більше, у WayToGrow заявляють, що готові прийняти кілька працівників у свої команди у Кракові та Варшаві. Вакансій є чимало: від офісного менеджера до технічного спеціаліста. Весь перелік можна переглянути за посиланням.

Ми намагаємося українців підтримати щосили, оскільки розуміємо, що це не тільки політичний конфлікт, а й людська трагедія, – додали у компанії.

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