Да, к такой инициативе не словом, а делом присоединилась и польская фирма WayToGrow. Компания с первых дней вторжения осуждает диктаторскую политику Путина, развязавшего полномасштабную войну в Украине. WayToGrow пытается быть максимально полезна для украинцев в это непростое время.

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Наша фирма WayToGrow с большим беспокойством наблюдает за ситуацией на территории Украины. Мы против войны. С начала конфликта WayToGrow предпринимает действия, чтобы поддержать соседей, говорится в сообщении.



Фирма WayToGrow помогает украинским беженцам всем необходимым / Фото пресс-служба компании

По словам представителей WayToGrow, фирма организовала сбор оборудования и медикаментов, а работники принимают к себе спасающихся от войны людей. Кроме этого, в компании призывают смело обращаться за помощью в случае необходимости. Ведь есть возможность организовать сбор всех необходимых вещей, помочь с транспортом или даже жильем.

Более того, в WayToGrow заявляют, что готовы принять несколько работников в свои команды в Кракове и Варшаве. Вакансий немало: от офисного менеджера до технического специалиста. Весь список можно просмотреть по ссылке .

Мы стараемся украинцев поддержать вовсю, поскольку понимаем, что это не только политический конфликт, но и человеческая трагедия, – добавили в компании.