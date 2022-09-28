Не працює автомат з квитками: чи оштрафують вас за неоплачений проїзд у варшавському транспорті

Автомати з квитками, які встановлені у кожному варшавському автобусі та трамваї, – це зручно. Але нерідко ці автомати виявляються неробочими. То чого варто очікувати, якщо зайшли контролери, а вам таки не вдалося оплатити проїзд?

У всьому громадському транспорті Варшави є автомати, де можна придбати квиток. Але часом вони не працюють, і пасажир не може сплатити за поїздку. Чи загрожує у такому випадку штраф?

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У транспорті не працює автомат з квитками. Чи буде штраф?

Весь громадський транспорт Варшави виїжджає на маршрути з робочими автоматами. Кожен такий автомат перевіряють перед початком зміни. Однак часто трапляються ситуації, коли ці автомати виходять з ладу і неможливо купити квиток.

А чи отримає пасажир штраф за те, що білетомат виявився несправним і не зміг видати квиток, залежить від контролера та ситуації:

якщо контролер може відразу зрозуміти, що автомат дійсно не працює (наприклад, не горить екран), то штраф виписувати не буде. У такому разі він запропонує придбати квиток через мобільний додаток або вийти з транспорту на найближчій зупинці.

якщо на вигляд автомат працює, контролер не повинен розбиратися, в чому проблема та, швидше за все, випише штраф. У такому разі пасажир має право написати скаргу до ZTM, пояснити ситуацію та анулювати штраф.

кожна транспортна компанія встановлює окремо. Але, як правило, він у 38 разів більший за вартість 90-хвилинного проїзного в обидві зони. Наприклад,безбілетників штрафують на