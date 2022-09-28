Во всем общественном транспорте Варшавы есть автоматы, где можно купить билет. Но иногда они не работают, и пассажир не может оплатить поездку. Угрожает ли в таком случае штраф?

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В транспорте не работает автомат с билетами. Будет ли штраф?

Весь общественный транспорт Варшавы выезжает на маршруты с рабочими автоматами. Каждый такой автомат проверяют перед началом смены. Однако часто случаются ситуации, когда эти автоматы выходят из строя и невозможно купить билет.

А получит ли пассажир штраф за то, что билетомат оказался неисправным и не смог выдать билет, зависит от контролера и ситуации:

если контроллер может сразу понять, что автомат действительно не работает (например, не горит экран), то штраф выписывать не будет. В таком случае он предложит приобрести билет через мобильное приложение или выйти из транспорта на ближайшей остановке.

если с виду автомат работает, контролер не должен разбираться, в чем проблема и, скорее всего, выпишет штраф. В таком случае пассажир имеет право написать жалобу в ZTM, объяснить ситуацию и аннулировать штраф.