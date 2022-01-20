Не одну сотню: скільки українців торік депортували з Польщі

Минулого року з Польщі було депортовано близько 800 іноземців. Левову частку з них складали українці.

Найчастіша причина депортації – незаконне перебування в країні. Сюди входить і перевищення терміну перебування в республіці.

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Скільки українців депортували з Польщі у 2021 році

За минулий рік у сусідній країні депортували 756 іноземних громадян. Понад дві сотні з них – це громадяни України.

На другому місці – громадяни Іраку. Таких було понад 130 осіб.

Ще 115 рішень про примусове відправлення на Батьківщину було прийнято стосовно громадян Грузії. Отже, грузини посідають третє місце.

Здебільшого людей повертали додому літаками. Квитки придбало Європейське агентство з охорони зовнішніх кордонів країн-членів Європейського Союзу Frontex. Крім того, був один чартерний рейс до В'єтнаму.

Причини депортації з Польщі

Нагадуємо, що іноземця можуть депортувати з Польщі з таких офіційних причин:

незаконне перебування в країні;

незаконний перетин кордону;

нелегальне працевлаштування або підприємницька діяльність;

несплата податків;

після ув'язнення;

несвоєчасний виїзд за рішенням;

порушення безпеки (громадської, національної тощо);

для відбування покарання на Батьківщині;

нестача коштів для перебування в республіці;

перебування в списках SIS (Шенгенська Інформаційна Система – база даних, в якій зберігаються дані про всіх осіб, які коли-небудь подавали документи для оформлення Шенгенської візи або в'їжджали в зону Шенгену), оскільки присутність в цих переліках і є забороною на в'їзд, тому заборона може з'явитися до депортації, а може стати її причиною.

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