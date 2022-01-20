Самая частая причина депортации – незаконное пребывание в стране. Сюда входит и превышение срока пребывания в республике.

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Сколько украинцев были депортированы из Польши в 2021 году

За прошлый год в соседней стране было депортировано 756 иностранных граждан. Более двухсот из них – это граждане Украины .

На втором месте – граждане Ирака. Таковых было более 130 человек.

Еще 115 решений о принудительном отправлении на Родину было принято в отношении граждан Грузии. Следовательно, грузины занимают третье место.

В основном людей возвращали домой самолетами. Билеты приобрело Европейское агентство охраны внешних границ стран-членов Европейского Союза Frontex. Кроме того, был один чартерный рейс во Вьетнам.

Причины депортации из Польши

Напоминаем, что иностранца могут депортировать из Польши по следующим официальным причинам:

незаконное пребывание в стране;

незаконное пересечение границы;

нелегальное трудоустройство или предпринимательская деятельность;

неуплата налогов;

после заключения;

несвоевременный выезд по решению;

нарушение безопасности (общественной, национальной);

для отбывания наказания на Родине;

нехватка средств для нахождения в республике;

пребывание в списках SIS (Шенгенская Информационная Система – база данных, в которой хранятся данные обо всех лицах, когда-либо представлявших документы для оформления Шенгенской визы или въезжавших в зону Шенгена), поскольку присутствие в этих перечнях и является запретом на въезд, поэтому запрет может явиться до депортации, а может стать ее причиной.