Не заїдеш без спеціальної наліпки: коли у Варшаві почне діяти зона чистого транспорту

З 1 липня у Варшаві запроваджують зону чистого транспорту. Щоб в'їхати в центр міста, автомобілі повинні відповідати стандартам викидів шкідливих речовин.

Додатково – на транспорті має бути спеціальна наклейка. Без неї буде неможливо в'їхати.

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У Варшаві почне працювати зона чистого транспорту

Зони чистого транспорту (SCT) були створені в міських центрах по всій країні в рамках Національного плану реконструкції. Ці зони мають на меті покращити якість повітря в містах з населенням понад 100 000 осіб, де викиди оксиду азоту перевищують встановлені законодавством норми.

Поки що рішення про введення зон ухвалили кілька польських міст. У Варшаві зона чистого транспорту почне діяти з 1 липня 2024 року, а у Вроцлаві – з 2025 року. У столиці зона охоплюватиме більшу частину центру міста та прилеглі райони.

Межі зони у Варшаві / Фото Stolica Zeleni

Згідно з новою розробкою, правила щодо доступу транспортних засобів будуть щорічно посилюватися. На початковому етапі плану буде заборонено в'їзд автомобілів, вироблених до 2000 року, на певні території. Однак, особам віком 70 років і старше буде надано виняток, якщо вони були власниками транспортних засобів до 1 січня 2024 року.

Наклейка для в'їзду до центру міста

Для того, щоб в'їхати в центр міста, водії тепер повинні будуть пред'явити докази того, що їхні транспортні засоби відповідають чинним стандартам. Нові правила вимагають, щоб на автомобілях були спеціальні наклейки для ідентифікації.

Приклад наліпки / Фото The Warsaw

Зелені наліпки у формі восьмикутника тепер будуть обов'язковими для відображення інформації про рік випуску транспортного засобу та тип пального, яке він використовує. Автомобілі з непольськими номерними знаками також повинні мати таку наклейку.

Наразі невідомо, де саме можна її отримати. Але відсутність наліпки при в'їзді в центр міста призведе до штрафу в розмірі 500 злотих.