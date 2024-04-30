Додатково – на транспорті має бути спеціальна наклейка. Без неї буде неможливо в'їхати.

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У Варшаві почне працювати зона чистого транспорту

Зони чистого транспорту (SCT) були створені в міських центрах по всій країні в рамках Національного плану реконструкції. Ці зони мають на меті покращити якість повітря в містах з населенням понад 100 000 осіб, де викиди оксиду азоту перевищують встановлені законодавством норми.

Поки що рішення про введення зон ухвалили кілька польських міст. У Варшаві зона чистого транспорту почне діяти з 1 липня 2024 року, а у Вроцлаві – з 2025 року. У столиці зона охоплюватиме більшу частину центру міста та прилеглі райони.

Межі зони у Варшаві

Межі зони у Варшаві / Фото Stolica Zeleni

Згідно з новою розробкою, правила щодо доступу транспортних засобів будуть щорічно посилюватися. На початковому етапі плану буде заборонено в'їзд автомобілів, вироблених до 2000 року, на певні території. Однак, особам віком 70 років і старше буде надано виняток, якщо вони були власниками транспортних засобів до 1 січня 2024 року.

Наклейка для в'їзду до центру міста

Для того, щоб в'їхати в центр міста, водії тепер повинні будуть пред'явити докази того, що їхні транспортні засоби відповідають чинним стандартам. Нові правила вимагають, щоб на автомобілях були спеціальні наклейки для ідентифікації.

Приклад наліпки

Приклад наліпки / Фото The Warsaw

Зелені наліпки у формі восьмикутника тепер будуть обов'язковими для відображення інформації про рік випуску транспортного засобу та тип пального, яке він використовує. Автомобілі з непольськими номерними знаками також повинні мати таку наклейку.

Наразі невідомо, де саме можна її отримати. Але відсутність наліпки при в'їзді в центр міста призведе до штрафу в розмірі 500 злотих.