Дополнительно – на транспорте должна быть специальная наклейка. Без нее будет невозможно въехать.

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В Варшаве начнет работать зона чистого транспорта

Зоны чистого транспорта (SCT) были созданы в городских центрах по всей стране в рамках Национального плана реконструкции. Эти зоны имеют целью улучшить качество воздуха в городах с населением более 100 000 человек, где выбросы оксида азота превышают установленные законодательством нормы.

Пока решение о введении зон приняли несколько польских городов. В Варшаве зона чистого транспорта начнет действовать с 1 июля 2024 года, а во Вроцлаве – с 2025 года. В столице зона будет охватывать большую часть центра города и прилегающие районы.

Границы зоны в Варшаве

Границы зоны в Варшаве / Фото Stolica Zeleni

Согласно новой разработке, правила доступа транспортных средств будут ежегодно усиливаться. На начальном этапе плана будет запрещен въезд автомобилей, произведенных до 2000 года, на определенные территории. Однако, лицам в возрасте 70 лет и старше будет предоставлено исключение, если они были владельцами транспортных средств до 1 января 2024 года.

Наклейка для въезда в центр города

Для того чтобы въехать в центр города, водители теперь должны будут предъявить доказательства того, что их транспортные средства соответствуют действующим стандартам. Новые правила требуют, чтобы на автомобилях были специальные наклейки для идентификации.

Пример наклейки

Пример наклейки / Фото The Warsaw

Зеленые наклейки в форме восьмиугольника теперь будут обязательными для отображения информации о годе выпуска транспортного средства и тип топлива, которое он использует. Автомобили с непольскими номерными знаками также должны иметь такую наклейку.

Пока неизвестно, где именно можно ее получить. Но отсутствие наклейки при въезде в центр города приведет к штрафу в размере 500 злотых.