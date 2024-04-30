Дополнительно – на транспорте должна быть специальная наклейка. Без нее будет невозможно въехать.

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В Варшаве начнет работать зона чистого транспорта

Зоны чистого транспорта (SCT) были созданы в городских центрах по всей стране в рамках Национального плана реконструкции. Эти зоны имеют целью улучшить качество воздуха в городах с населением более 100 000 человек, где выбросы оксида азота превышают установленные законодательством нормы.

Пока решение о введении зон приняли несколько польских городов. В Варшаве зона чистого транспорта начнет действовать с 1 июля 2024 года, а во Вроцлаве – с 2025 года. В столице зона будет охватывать большую часть центра города и прилегающие районы.

Границы зоны в Варшаве / Фото Stolica Zeleni

Согласно новой разработке, правила доступа транспортных средств будут ежегодно усиливаться. На начальном этапе плана будет запрещен въезд автомобилей, произведенных до 2000 года, на определенные территории. Однако, лицам в возрасте 70 лет и старше будет предоставлено исключение, если они были владельцами транспортных средств до 1 января 2024 года.

Наклейка для въезда в центр города

Для того чтобы въехать в центр города, водители теперь должны будут предъявить доказательства того, что их транспортные средства соответствуют действующим стандартам. Новые правила требуют, чтобы на автомобилях были специальные наклейки для идентификации.

Пример наклейки / Фото The Warsaw

Зеленые наклейки в форме восьмиугольника теперь будут обязательными для отображения информации о годе выпуска транспортного средства и тип топлива, которое он использует. Автомобили с непольскими номерными знаками также должны иметь такую наклейку.

Пока неизвестно, где именно можно ее получить. Но отсутствие наклейки при въезде в центр города приведет к штрафу в размере 500 злотых.