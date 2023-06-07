Де провести "воркейшн": 10 ідеальних країн для роботи та відпочинку

У світі подорожей дедалі популярніший тренд – воркейшн. Це поняття поєднує у собі два англійські слова: work ("робота") та vacation ("відпустка"). Тобто це формат, який поєднує в собі роботу та відпочинок у незвичній для людини локації – в іншому місті чи країні.

Так, компанія Culture Trip обрала найкращі напрямки для тих, хто планує "воркейшн". Цей рейтинг – це фактично путівник для тих, хто хоче влаштувати тимчасовий або довгостроковий офіс поза домом.

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Названо найкращі міста для "воркейшн"

Місця вивчали за цілим набором критеріїв, враховували швидкість інтернету, ціни на каву, вартість житла, кількість туристичних пам'яток тощо. До дослідження потрапили 60 міст.

Перша десятка виглядає так:

Порту (Португалія), Валенсія (Іспанія), Барселона, Іспанія), Ліон (Франція), Лісабон (Португалія), Неаполь (Італія), Марсель (Франція), ​​Париж (Франція), ​​Мілан (Італія), ​​Мадрид (Іспанія).

Трохи нижче у рейтингу йде Краків. Польські Лодзь та Варшава також потрапили у добірку.

Названо найкращі міста для "воркейшн" / Фото Culture Trip