Привабливі місця для відпочинку в Польщі розташовані поза межами гамірних центрів міст, тому можна буде повністю відновити сили і насолодитися потеплінням. Розкажемо про найцікавіші з них.
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Мазури
Мазури – мальовниче місце для любителів природи та шукачів пригод. Регіон може похвалитися чистими озерами, приголомшливими ландшафтами та свіжим повітрям. Це ідеальне місце для активного відпочинку. В Мазурах можна спробувати каякінг, вітрильний спорт і навіть водні велосипеди. А ввечері – відпочити на березі озера біля розпаленого багаття.
Польські Мазури з висоти / Фото National Geographic
Балтійське море
Балтійське море стало дуже популярним місцем відпочинку в Польщі. І не дивно: регіон тішить доглянутими пляжами, свіжими морепродуктами та мальовничими стежками для прогулянок. Багато пляжів на Балтійському морі мають "блакитний прапор", це означає, що вода тут дуже чиста. Серед найпопулярніших місць для відвідування Сопот, Гданськ і Колобжег.
Активний відпочинок на Балтійському морі / Фото Unsplash
Карконоші
Гори Карконоші пропонують захоплюючі краєвиди та туристичні стежки. Це місце чудово підійде для любителів пригод. Тут безліч пішохідних та велосипедних маршрутів. Перлиною гір є вершина Снєжка – звідси відкривається захоплююча панорама на околиці.
Біля підніжжя Снєжки / Фото Pexels
Бещади
Бещади – це спокійний відпочинок серед гір і лісів. Пориньте в красу цієї дикої місцевості та насолодіться тишею. Для любителів активного відпочинку готелі пропонують прокат гірських велосипедів та альпіністського спорядження.
Гірські туристичні стежки / Фото Pexels
Татри
Татри, найвищий гірський хребет Польщі, стали головним місцем для скелелазів, любителів гір і тих, хто шукає красиві пейзажі. Якщо ви готові до гірської прогулянки, тут можна орендувати альпіністське спорядження та пройти один із численних туристичних маршрутів. Обов'язково відвідайте Морське Око – неймовірне гірське озеро.
Мальовниче озеро в Татрах / Фото Unsplash