Привабливі місця для відпочинку в Польщі розташовані поза межами гамірних центрів міст, тому можна буде повністю відновити сили і насолодитися потеплінням. Розкажемо про найцікавіші з них.

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Мазури

Мазури – мальовниче місце для любителів природи та шукачів пригод. Регіон може похвалитися чистими озерами, приголомшливими ландшафтами та свіжим повітрям. Це ідеальне місце для активного відпочинку. В Мазурах можна спробувати каякінг, вітрильний спорт і навіть водні велосипеди. А ввечері – відпочити на березі озера біля розпаленого багаття.

Польські Мазури з висоти / Фото National Geographic

Балтійське море

Балтійське море стало дуже популярним місцем відпочинку в Польщі. І не дивно: регіон тішить доглянутими пляжами, свіжими морепродуктами та мальовничими стежками для прогулянок. Багато пляжів на Балтійському морі мають "‎блакитний прапор", це означає, що вода тут дуже чиста. Серед найпопулярніших місць для відвідування Сопот, Гданськ і Колобжег.

Активний відпочинок на Балтійському морі / Фото Unsplash

Карконоші

Гори Карконоші пропонують захоплюючі краєвиди та туристичні стежки. Це місце чудово підійде для любителів пригод. Тут безліч пішохідних та велосипедних маршрутів. Перлиною гір є вершина Снєжка – звідси відкривається захоплююча панорама на околиці.

Біля підніжжя Снєжки / Фото Pexels

Бещади

Бещади – це спокійний відпочинок серед гір і лісів. Пориньте в красу цієї дикої місцевості та насолодіться тишею. Для любителів активного відпочинку готелі пропонують прокат гірських велосипедів та альпіністського спорядження.

Гірські туристичні стежки / Фото Pexels

Татри

Татри, найвищий гірський хребет Польщі, стали головним місцем для скелелазів, любителів гір і тих, хто шукає красиві пейзажі. Якщо ви готові до гірської прогулянки, тут можна орендувати альпіністське спорядження та пройти один із численних туристичних маршрутів. Обов'язково відвідайте Морське Око – неймовірне гірське озеро.

Мальовниче озеро в Татрах / Фото Unsplash

Також нещодавно у Польщі відкрили новий комплекс для відпочинку – "Маленьку Хорватію" поблизу Кракова. Літня локація на кар'єрі Закшувек стала новим туристичним магнітом. До кінця червня тут відкриють 5 сучасних басейнів. Тож не втратьте нагоду бути одними із перших, хто оцінить новий комплекс на Закшувеку.