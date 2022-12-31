Наприклад, портал CheapHotels.org визначив найдорожчі міста для зустрічі 2023 року. Під час дослідження порівнювалися ціни на найдешевші номери в готелях у 50 великих містах світу за три ночі проживання – з 30 грудня по 2 січня.

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Абсолютний переможець – Нью-Йорк. Найдешевший номер у готелі з гарною локацією та рейтингом в Нью-Йорку напередодні Нового року коштуватиме 312 доларів за ніч.

10 міст світу з найдорожчими цінами на готелі в Новий рік:

Нью-Йорк – 312 доларів за ніч,

312 доларів за ніч, Майамі-Біч – 297 доларів за ніч,

297 доларів за ніч, Сідней – 295 доларів за ніч,

295 доларів за ніч, Лондон – 275 доларів за ніч,

Нешвілл – 257 доларів за ніч,

Единбург – 234 долари за ніч,

Токіо – 232 долари за ніч,

232 долари за ніч, Дубай – 230 доларів за ніч,

Канкун – 217 доларів за ніч,

У Венеції – 214 доларів за ніч.

Як відзначають автори дослідження, порівнюючи переддень Нового року у 2021 році, коли на поїздки за певними напрямками все ще сильно впливали COVID-обмеження, тарифи в Токіо в цьому році піднялися більш ніж на 300%. Ще одним напрямком, в якому спостерігається значне збільшення цін, є Марракеш (Марокко), де ціни зросли більш ніж в тричі в порівнянні з минулим роком.