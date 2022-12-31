К примеру, портал CheapHotels.org определил самые дорогие города для встречи 2023 года. В ходе исследования сравнивались цены на самые дешевые номера в отелях в 50 крупных городах мира за три ночи проживания – с 30 декабря по 2 января.
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Абсолютный победитель – Нью-Йорк. Самый дешевый номер в отеле с хорошей локацией и рейтингом в Нью-Йорке в канун Нового года будет стоить 312 долларов за ночь.
10 городов мира с самыми дорогими ценами на отели в Новый год:
- Нью-Йорк – 312 долларов за ночь,
- Майами-Бич – 297 долларов за ночь,
- Сидней – 295 долларов за ночь,
- Лондон – 275 долларов за ночь,
- Нэшвилл – 257 долларов за ночь,
- Эдинбург – 234 доллара за ночь,
- Токио – 232 доллара за ночь,
- Дубай – 230 долларов за ночь,
- Канкун – 217 долларов за ночь,
- В Венеции – 214 долларов за ночь.
Как отмечают авторы исследования, сравнивая канун Нового года в 2021 году, когда на поездки по определенным направлениям все еще сильно влияли COVID-ограничения, тарифы в Токио в этом году поднялись более чем на 300%. Еще одним направлением, в котором наблюдается значительное увеличение цен, является Марракеш (Марокко), где цены выросли более чем в три раза по сравнению с прошлым годом.