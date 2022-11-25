Париж, Венеція і не тільки: названо найбільш переповнені туристами напрямки, яких варто уникати
Джерело:Independent
Нерідко побачивши мальовничі світлини туристичного місця, ми починаємо планувати свою подорож і мріємо поглянути на все це на власні очі. Однак, коли досягаємо локації – отримуємо лише розчарування, адже більшість із них кишать відвідувачами.
Так, туристичне видавництво Fodor вирішило скласти перелік найбільш переповнених туристами напрямків. Їх радять уникати у 2023 році.
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До списку потрапили Барселона, Париж і Дубровник як найбільш "постраждалі культурні точки", а Венеція і Амальфітанське узбережжя увійшли до списку двох найбільш відвідуваних туристами районів Італії.
Британський Корнуолл також є жертвою овертуризму 2023 року. Все через масовий приплив туристів щоліта.
Постраждала від ерозій берегова лінія Франції – навколо Етрети, Нормандії та марсельського національного парку Каланкі. Водночас на озері Тахо в Каліфорнії спостерігався приплив міських жителів, які переселилися туди, що спричинило "забиті стежки та пляжі".
Втім, найбільш несподівана поява в списку постраждалих від овертуризму – Антарктичний півострів. Редактори списку кажуть, що на папері кількість туристів не виглядає такою великою, але ці туристичні групи зосереджені в одній частині Антарктиди.
Туризм є основним двигуном економіки більшості островів і країн, що розвиваються. Попри те, що це приносить громадам широкий спектр переваг, воно також створює проблеми, які без належного управління ресурсами та рівня свідомості мандрівників можуть посилити проблеми регіону,
– йдеться у повідомленні.
10 найбільш переповнених туристами напрямків у світі:
- Берегова лінія Франції
- Озеро Тахо, Каліфорнія
- Антарктида
- Культурні точки, що страждають: Барселона, Париж і Дубровник
- Венеція та узбережжя Амальфі
- Корнуолл, Велика Британія
- Амстердам, Нідерланди
- Таїланд (Майя Бей, Ко Тао)
- Мауї, Гаваї
- Американський Захід (озера Пауелл і Мід, Аризона, Невада, Каліфорнія, Юта)
Зазначається, що список враховує кілька показників: від кількості туристів, які втручаються в місцеве життя та природу, до водних криз, перевантаженої інфраструктури, ризику забруднення транспортом та надмірне споживання води в готелях.
Водночас редактори списку підкреслюють, що перелік не є забороною, а закликом до мудрого обмірковування вибору туристичних напрямків.