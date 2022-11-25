Так, туристичне видавництво Fodor вирішило скласти перелік найбільш переповнених туристами напрямків. Їх радять уникати у 2023 році.

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До списку потрапили Барселона, Париж і Дубровник як найбільш "постраждалі культурні точки", а Венеція і Амальфітанське узбережжя увійшли до списку двох найбільш відвідуваних туристами районів Італії.

Британський Корнуолл також є жертвою овертуризму 2023 року. Все через масовий приплив туристів щоліта.

Корнуолл страждає від туристів / Фото visitbritain.com​

Постраждала від ерозій берегова лінія Франції – навколо Етрети, Нормандії та марсельського національного парку Каланкі. Водночас на озері Тахо в Каліфорнії спостерігався приплив міських жителів, які переселилися туди, що спричинило "забиті стежки та пляжі".

Озеро Тахо в Каліфорнії / Фото travelinusa.us

Втім, найбільш несподівана поява в списку постраждалих від овертуризму – Антарктичний півострів. Редактори списку кажуть, що на папері кількість туристів не виглядає такою великою, але ці туристичні групи зосереджені в одній частині Антарктиди.

Туризм є основним двигуном економіки більшості островів і країн, що розвиваються. Попри те, що це приносить громадам широкий спектр переваг, воно також створює проблеми, які без належного управління ресурсами та рівня свідомості мандрівників можуть посилити проблеми регіону,

– йдеться у повідомленні.

10 найбільш переповнених туристами напрямків у світі:

Берегова лінія Франції

Озеро Тахо, Каліфорнія

Антарктида

Культурні точки, що страждають: Барселона, Париж і Дубровник

Венеція та узбережжя Амальфі

Корнуолл, Велика Британія

Амстердам, Нідерланди

Амстердам увійшов до списку найбільш переповнених туристами напрямків / Фото NatGeo

Таїланд (Майя Бей, Ко Тао)

Мауї, Гаваї

Американський Захід (озера Пауелл і Мід, Аризона, Невада, Каліфорнія, Юта)

Зазначається, що список враховує кілька показників: від кількості туристів, які втручаються в місцеве життя та природу, до водних криз, перевантаженої інфраструктури, ризику забруднення транспортом та надмірне споживання води в готелях.

Водночас редактори списку підкреслюють, що перелік не є забороною, а закликом до мудрого обмірковування вибору туристичних напрямків.